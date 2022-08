STORY: Vorne Meer - hinten Flammen. Im Nordwesten Kubas ist am Freitag ein Treibstofflager explodiert. Offiziellen Angaben zufolge ist ein Blitzeinschlag die Ursache gewesen. Anwohner berichten, was sie gesehen haben: "Gegen 20 Uhr gab es eine gewaltige Explosion. Und heute um 5 eine zweite. Die war so groß, dass sie die ganze Gegend erleuchtet hat." "Ich habe es bemerkt, als die Hubschrauber kamen, um das Feuer zu löschen. Sie hatten Eimer dabei, die Wasser abwarfen. Aber sie konnten das Feuer bisher noch nicht löschen." Den Behörden zufolge werden mehrere Personen vermisst. Die meisten von ihnen sind Feuerwehrleute. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die kubanische Regierung erklärte, sie habe internationale Experten um Unterstützung gebeten. Das Treibstofflager liegt rund 100 Kilometer östlich von der kubanischen Hauptstadt Havanna entfernt. Es wird befürchtet, dass es durch den Brand zu weiteren Engpässen bei der eh schon schwierigen Stromversorgung auf Kuba kommen könnte.

