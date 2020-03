Mindestens ein Motorradfahrer sprengte sich am Freitag vor der US-Botschaft in Tunesien in die Luft. Dabei kamen zwei Polizisten ums Leben, weitere Personen wurden verletzt. Reporter filmten den Ort des Anschlags, an dem beschädigte Fahrzeuge zu sehen waren. Augenzeugen berichteten, es habe möglicherweise einen zweiten Attentäter gegeben. Bei dem Anschlag handelt es sich um den schwersten seit Jahren, lokale Sicherheitsanalysten sagten, der Vorfall zeige die noch immer angespannte Sicherheitslage des Landes. Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich der IS zu einer Reihe von Anschlägen bekannt. Für den Vorfall am Freitag übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Ein Sprecher der Botschaft sagte, die USA sei empört und tieftraurig über die Todesfälle.