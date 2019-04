Nach den mindestens acht Explosionen in Kirchen und Hotels in Sri Lanka steigt die Zahl der Opfer. Am Sonntagmittag gingen die Behörden von mehr als 200 Toten aus, mehrere Hundert seien verletzt worden. Der Verteidigungsminister sprach von einem Terroranschlag. Die ersten Anschläge auf drei Hotels und drei christliche Gotteshäuser wurden innerhalb kürzester Zeit und teils von Selbstmordattentätern verübt, während der gut besuchten Oster-Gottesdienste. Unter den Toten seien auch neun Ausländer, erklärten die Behörden am Sonntagmittag, ohne eine Nationalität zu nennen. Die Attentate, zu denen sich zunächst niemand bekannte, sind mit die schwersten seit Ende des Bürgerkrieges vor zehn Jahren. Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe rief seine Landsleute zum Zusammenhalt auf. Die Regierung verhängte eine Ausgangssperre. Die Bundesregierung zeigte sich entsetzt über die Anschläge auf Sri Lanka. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bot der Regierung in Sri Lanka per in einem Tweet die Hilfe der Europäischen Union an.