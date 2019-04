Erhöhtes Sicherheitsaufgebot nach Anschlägen Bei Explosionen in mehreren Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind am Ostersonntag mehr als 100 Menschen getötet und mehrere Hundert verletzt worden. Allein in einer Kirche in Negombo nördlich der Hauptstadt Colombo seien mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, in drei Kirchen und drei Hotels sei es zu Detonationen gekommen. Die Leitung der St. Sebastian Kirche in Negombo veröffentlichte auf Facebook Bilder vom Inneren des Gotteshauses und bat die Öffentlichkeit um Hilfe. Auf den Fotos war Blut am Boden und auf den Kirchenbänken zu sehen. Aus Polizeikreisen verlautete, Bombenräumkommandos seien im Einsatz. Eine Explosion habe sich in der St. Antonius Kirche in Colombo ereignet. Es werde versucht, die Opfer in Sicherheit zu bringen. Zu den Vorfällen bekannte sich bislang niemand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.