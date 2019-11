Meterhohe Flammen auf dem Gelände einer Chemiefabrik im US-Bundesstaat Texas. In der Nacht zum Mittwoch war es hier zu mehreren Explosionen gekommen. Bei dem Vorfall in Port Neches, etwa 145 Kilometer von Houston entfernt, sollen nach Angaben der Betreiberfirma mindestens drei Arbeiter verletzt worden sein. Sie wurden medizinisch versorgt. Die Feuerwehr forderte alle Anwohner im Umkreis von rund 800 Meter um die Fabrik auf, sich umgehend in Sicherheit zu bringen. Durch die Wucht der Detonation gingen Fensterscheiben zu Bruch und Gebäude wurden beschädigt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Zur möglichen Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben. In der Fabrik werden unter anderem auch entzündliche Gase produziert.