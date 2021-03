Die Europäische Kommission will am Mittwoch Möglichkeiten schaffen, den Export von COVID-19-Impfstoffen in Staaten mit höheren Impfraten stärker zu beschränken, etwa nach Großbritannien. In vielen Ländern der Union sind die Impfungen durch Lieferverzögerungen und Versorgungsprobleme ins Stocken geraten. Gleichzeitig werden vielerorts die Auswirkungen der dritten Welle spürbar. Einem EU-Beamten zufolge zielt die neue Verordnung darauf ab, den Handel mit Impfstoffen ausgeglichen zu gestalten, so dass die EU nicht mehr wie bisher mehr exportieren kann, als sie importiert. In der EU hergestellte Vakzine haben die Impfkampagnen etwa in Israel und dem Vereinigte Königreich deutlich vorangetrieben. Großbritannien als bisher größter Nutznießer der EU-Exporte dürfte durch die neuen Regeln am meisten verlieren. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte am Dienstag, sein Land glaube nicht an die Verhängung von Impfstoffblockaden und werde mit den EU-Behörden zusammenarbeiten, um die Lieferung der bestellten Impfstoffe sicherzustellen. Die neue Regelung dürfte auch den Impfstoffhersteller AstraZeneca treffen. Dieser hatte im Januar eine Kürzung der Lieferungen an die EU angekündigt und Produktionsprobleme angeführt. Auch Hersteller Johnson & Johnson sprach von Verzögerungen im zweiten Quartal.

