Am Samstag fand auf der Spree in Berlin eine Boots-Demo der Umweltorganisation "Extinction Rebellion" statt. Die Forderungen der Bewegung sind bekannt: Klimanotstand ausrufen jetzt, das Artensterben stoppen, eine Bürger*innenversammlung soll Klima-Maßnahmen festlegen und nicht die Regierung. Bei der Wasser-Demo wurden 500 Teilnehmer angemeldet. Beim Start waren nur etwa 150 Teilnehmer anwesend. Kein Vergleich zu den Bildern aus dem vergangenen Jahr, wo die Bewegung zusammen mit Fridays For Future zu Hunderttausenden Demos und Aktionen veranstaltete. Sie war der Grund dafür, dass Klimaschutz in den Mittelpunkt der Innenpolitik rückte. Ein Jahr später müssen die Klimaschützer ihre Forderungen wieder deutlich machen. Auch und vor allem wegen der Corona-Krise. Sprecherin Annika Reiß: "Wir haben uns entschieden, mit unserer Wasserdemo eine Stimme zu geben für verschiedene kleine Bündnisse, die alle den gleichen Charakter haben, die gleiche Sache fordern, und zwar Solidarität. Dafür haben wir uns drei Unterthemen ausgesucht: Solidarität mit dem Planeten, Solidarität mit der Stadt und Solidarität mit den Menschen." Wie die Zeit unter anderem berichtete, habe es die Bewegung zudem schwer gehabt, eine gemeinsame Haltung zur Corona-Pandemie zu finden. Sehe man den Virus als Bedrohung, als Chance oder sogar als Glücksfall für das Klima an? Am Ende habe sich die Bewegung in Deutschland darauf geeinigt, in der Corona-Krise eine Chance für Veränderungen zu sehen. Mit positiver Energie und mit Weitblick wolle die Bewegung das System hin zu mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit verändern. Die Boots-Demo war Teil einer zehntägigen Aktionsreihe, die sowohl digital als auch an Orten stattfand.