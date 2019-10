Hunderte Aktivisten der Umweltgruppe Extinction Rebellion haben am Montag in Berlin und anderen europäischen Städten für mehr Umweltschutz demonstriert. In Berlin blockierten sie am Morgen den Großen Stern, eine zentrale Kreuzung im Westen der Stadt, an der fünf mehrspurige Straßen aufeinandertreffen. Die Kundgebung blieb friedlich. Die Demonstranten errichteten eine hölzerne Arche im Bereich der Siegessäule. Sie fordern unter anderem eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes und wollen dazu über einen längeren Zeitraum mit Aktionen auf die Klimaveränderungen aufmerksam machen. In Deutschland stoßen sie sich am Klimapaket der Bundesregierung, dessen Ziel es ist, bis 2030 eine CO2-Einsparung von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu erreichen. Extiction Rebellion fordert einschneidendere Maßnahmen und die Erklärung des Klimanotstandes. Eine ihrer Grundforderungen lautet "Sagt die Wahrheit". Unter den Demonstranten befand sich am Vormittag auch die Kapitänin der Sea-Watch Carola Rackete. "Die Politik muss einen ökologischen Notstand ausrufen. Das heißt, sie muss das Problem in seiner ganzen Umfänglichkeit als existenzielle Krise für die Menschheit anerkennen und dementsprechend handeln. Als Extinction Rebellen fordern wir, dass die Nettoemissionen bis 2025 in einem Notfallprogramm auf null gesenkt werden und dass der Verlust der Biodiversität sofort gestoppt wird." In London wurden im Regierungsviertel Westminster eine Brücke und mehrere Straßen vorübergehend besetzt. Bis zu 10.000 Demonstranten wollten die Organisatoren hier zusammentrommeln. Im Zuge der Proteste nahm die Polizei 21 Personen fest.