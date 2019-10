In Berlin haben am Montagmorgen die Proteste der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion begonnen. Hunderte Aktivisten blockierten den großen Stern an der Siegessäule. Dort soll im Laufe des Tages eine Arche gebaut werden, teilte ein Teilnehmer mit. Extinction Rebellion - zu deutsch Aufstand gegen das Aussterben - ist eine Umweltschutzorganisation, die mit zivilem Ungehorsam und gewaltfreie Blockaden für ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen kämpft. In Berlin planen die Aktivisten, mindestens eine Woche lang wichtige Verkehrsknotenpunkte zu besetzen. Am Bundeskanzleramt haben die Teilnehmer ein Zeltlager aufgeschlagen. Ähnliche Aktionen sind in anderen Städten rund um den Globus geplant.