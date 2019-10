In Berlin hat es lange gedauert, bis die ersten Klima-Aktivisten von Polizisten weggetragen wurden. Mehrere Stunden verweilten Teilnehmer der Umweltgruppe "Extinction Rebellion" am Montag auf der vielbefahrenen Kreuzung am Potsdamer Platz, um den Verkehr lahmzulegen. Nach eigenen Angaben will die weltweit aktive Bewegung mit friedlichen Blockaden und zivilem Ungehorsam Regierungen dazu bewegen, den Klimanotstand auszurufen. "Ich bin heute hier, weil ich mich eigentlich schon seit den ersten Berichten des Club of Rome, das war glaube ich Anfang der Siebziger, geärgert habe, dass so wenig passiert in Bezug auf Klimaschutz und die Politik einfach lange geschlafen hat und ich selber auch, so wie viele in meiner Generation. Vieles haben wir auch, also wir haben uns feministisch engagiert, wir haben uns irgendwie links engagiert, aber die ganze Klimafrage lief immer so ein bisschen nebenher. Ich muss ehrlich sagen, ich bin über meinen Sohn jetzt wieder so voll da rein angestoßen worden." In Berlin blockierten sie am Morgen zudem den Großen Stern, eine zentrale Kreuzung im Westen der Stadt, an der fünf mehrspurige Straßen aufeinandertreffen. Die Kundgebung blieb friedlich. Sea-Watch-Kapitänin und Umweltschützerin Carola Rackete hielt hier eine Rede: "Und ich freue mich, dass wir uns entschlossen haben die gesamte Woche hierzubleiben und Berlin Tag und Nacht zu blockieren." Eine Protestwoche hatte die Bewegung in mehreren europäischen Städten angekündigt. In London, dem Ursprungsort der Umweltgruppe, wurden im Regierungsviertel Westminster eine Brücke und mehrere Straßen vorübergehend besetzt. Nach eigenen Angaben nahm die Polizei hier 135 Menschen fest. Die Blockaden wurden in der britischen Metropole oft von kreativen Aktionen begleitet. Auf der Westminster-Brücke heiratete ein lesbischen Paar - woanders klebten Menschen ihre Hände auf dem Asphalt fest. Im Zentrum von Amsterdam legten Hunderte Demonstranten zeitweise den Verkehr lahm und skandierten "Rebellion". Die Polizei räumte die Straßen und nahm auch hier mehrere Demonstranten fest. Ähnliche Bilder aus dem australischen Sydney. Hier waren Tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straßen gegangen. Weitere Demonstrationen gab es in Neuseeland, Spanien, Frankreich und Österreich.