STORY: Kleine Bäche verwandeln sich in reißende Flüsse. Wassermassen, die nicht aufzuhalten sind. Gewitter und Hagel suchen Kalifornien heim. Drei Wochen ist der US-Bundesstaat bereits extremen Wetterbedingungen ausgeliefert - Überschwemmungen, Erdrutsche und Evakuierungen. Laut Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom starben in diesem Zusammenhang im Westen der USA mindestens 14 Menschen. Straßen wurden gesperrt, Schulen mussten schließen. Zehntausende Haushalte sind dazu ohne Strom. Die Bewohner in den betroffenen Gebieten wurden durch die Behörden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Inzwischen wurde der Notstand ausgerufen, durch US-Präsident Joe Biden, damit die Behörden schneller reagieren können und Hilfen schneller ankommen. Der US-Wetterdienst warnt indes vor weiteren extremen Wetterverläufen und hat die Einwohner von San Francisco auf die Gefahr von Sturzfluten hingewiesen. Auch werden weitere heftige Niederschläge für die Küstenregionen Zentral- und Südkaliforniens erwartet. Seit dem 26. Dezember ist der US-Bundesstaat Kalifornien immer wieder sintflutartigen Regenfällen ausgesetzt. In den Bergen der Sierra Nevada wird derzeit mit Neuschnee von bis zu 1,80 Meter gerechnet. Wenn dieser schmilzt, könnten das neue Überschwemmungen nach sich ziehen.

