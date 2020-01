Extremwetter in Australien: Dieser Staubsturm wurde am Sonntag in Collie in New South Wales beobachtet. Wie eine gewaltige Welle kommt die Wand aus Sand auf den Ort zu. Heftige Unwetter auch in anderen Regionen des Landes. In der Hauptstadt Canberra, die im Südosten Australiens, zwischen Sydney und Melbourne liegt, führten schwere Gewitter zu Schäden an Autos, Überflutungen und Straßensperrungen. Während sich dieses Schnabeltier hingegen in der Nähe eines Stausees in New South Wales deutlich mehr Wasser wünschen würde. Denn die langanhaltende Trockenheit bedroht diese Tierart. Auch wenn Richard Kingsfort, Wissenschaftler für Ökosysteme noch Hoffnung sieht: "Ich bin nicht allzu pessimistisch. Aber ich denke, das dies ein Weckruf sein muss. Ich bin zuversichtlich, dass Regierung und Gemeinden etwas unternehmen und sagen werden, es liegt in unserer Verantwortung. Denn es ist eine der wichtigsten Arten der Welt, eine Ikone, ein eierlegendes Säugetier, und wir dürfen noch nicht einmal daran denken, dass wir es verlieren." Die großen Trockenheit in der Region ist auch für die extremen Waldbrände mitverantwortlich, die noch immer im Südosten Australiens wüten. Bisher fielen den Feuern Millionen von Tieren zum Opfer und 29 Personen haben ihr Leben verloren.