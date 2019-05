Wenn Sie schon immer mal gar präsidial übernachten wollten und das noch in Georgien, dann sollten Sie ihn besuchen: Giorgi Margwelaschwili. Der ehemalige Staatspräsident des Landes vermietet heute Zimmer, draußen in Dusheti, 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tiflis. Während andere Ex-Politiker in Aufsichtsräten sitzen oder in anderen Positionen arbeiten, ist der 49-Jährige zum Airbnb-Vermieter geworden. "Mein Rückzug aus der Politik und das Leben hier sind auch ein Versuch, einen Präzedenzfall zu schaffen, zu zeigen, dass es ein Leben nach der Politik gibt und man es genießen kann, etwas für die Gemeinschaft zu tun, für die Gesellschaft, was nicht unbedingt etwas mit den höchsten Staatsweihen zu tun hat. Aber ich habe das auch für meine Familie getan, meine Freunde und dafür, weiter intellektuell zu wachsen." Der Ex-Präsident ist nicht nur Herbergsvater, sondern hat auch Spaß an der Bearbeitung von Holz und Metall. "Für mich ist das hier eine bereichernde Erfahrung. Ich teile etwas, das ich mag. Die Rückmeldungen von meinen Gästen sind positiv, sie sagen mir, was sie mögen, etwa, dass ich etwas schön bearbeitet habe oder auch, dass sie den Blick genießen. Das ist für mich persönlich sehr aufregend." Margwelaschwili hatte sich erst Ende des vergangenen Jahres aus der Politik zurückgezogen. Im Amt galt er als dem Westen zugewandt, seine Ansichten sorgten oft für Spannungen im Verhältnis zu Regierung und Opposition. Den Politikerjob vermisse er übrigens überhaupt nicht, sagt der Ex-Präsident.