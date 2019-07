Als Lehre aus der Finanzkrise werden seit Herbst 2014 die großen Banken in der Euro-Zone von der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, kontrolliert. In Deutschland sind das 21 sogenannte systemrelevante Kreditinstitute, darunter die Deutsche Bank und die Commerzbank. Gegen diese Konstruktion hatten mehrere Kläger Verfassungsbeschwerde eingereicht. Nach ihrer Auffassung wurden mit der europäischen Bankenunion die im EU-Vertrag von Lissabon festgelegten Kompetenzen unzulässig erweitert. Am Dienstag entschied nun das Bundesverfassungsgericht, die Aufsichtsfunktion der EZB sowie die Schaffung einer europäischen Behörde für die Abwicklung maroder Institute seien mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Zweite Senat erklärte diese zentralen Säulen der Bankenunion für verfassungsgemäß und durch die europäischen Verträge gedeckt. Gleichzeitig mahnten die Richter die strikte Einhaltung der Regeln an. Finanzstaatssekretär Jörg Kukies vertrat die Bundesregierung und sah deren Rechtsauffassung durch das Urteil bestätigt. "Also auf der einen Seite haben wir eine sehr stringente, einheitliche europäische Bankenaufsicht durch den einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus. Und auf der anderen Seite haben wir einen einheitlichen europäischen Abwicklungsmechanismus. Und beide in ihrem Zusammenwirken sorgen dafür, dass Großbanken europäisch einheitlich beaufsichtigt werden und im Krisenfall auch die Aktionäre und die Gläubiger der Banken zuerst herangezogen werden, bevor Steuerzahler bezahlen müssen." Kritisch äußerte sich dagegen die Klägerseite, unter ihnen der Berliner Jurist Markus Kerber. "Hier sehe ich große Gefahren am Horizont. Denn wenn man diese Rechtssprechung, diese Tendenz fortschreibt, dann heißt das, wir Deutschen müssen unsere Demokratie auf dem Altar Europas opfern. Und dem kann ich auf gar keinen Fall zustimmen." Neben der EZB-Kontrolle über große Banken wurde infolge der Finanzkrise eine in Brüssel angesiedelte Behörde zur Abwicklung von Krisenbanken geschaffen. Zudem wurde ein von den Banken gespeister Fonds aufgebaut, der beim Zusammenbruch eines Geldhauses zum Einsatz kommen soll. Dieser Fonds hat mittlerweile etwa 33 Milliarden Euro eingesammelt und soll in gut vier Jahren rund 60 Milliarden Euro erreichen.