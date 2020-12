Die Europäische Zentral Bank, EZB, greift der von der Corona-Pandemie gebeutelten Wirtschaft im Euro-Raum mit einem neuen umfassenden Hilfspaket unter die Arme. Die Währungshüter rund um Notenbank-Chefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag ein ganzes Bündel an Maßnahmen, darunter weitere Anleihekäufe im Volumen von 500 Milliarden Euro sowie günstigere Konditionen ihrer großen Geldspritzen für Banken. Damit will die Europäische Zentralbank den Kreditfluss an Unternehmen und Haushalte aufrechterhalten und sicherstellen, dass die Staatsanleihe-Renditen der Euro-Länder nicht aus dem Ruder laufen. Denn die Aussichten für das vierte Quartal sind wegen der Coronavirus-Krise trübe. Dazu haben eine seit Monaten negative Inflationsrate und ein erstarkter Euro den Druck auf die Euro-Wächter erhöht. Die Schritte trügen dazu bei, die günstigen Finanzierungsbedingungen im Euro-Raum während der Pandemie aufrechtzuerhalten und die Kreditvergabe an alle Wirtschaftssektoren zu fördern, erklärte die EZB am Donnerstag in Frankfurt.

Mehr