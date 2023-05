Die Europäische Zentralbank nimmt auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation den Fuß etwas vom Gas. Sie hob am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt die Schlüsselsätze nur um einen Viertel Prozentpunkt an, nachdem sie diese noch im März um einen halben Punkt nach oben gesetzt hatte.