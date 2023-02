STORY: Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einer erneuten Zinserhöhung gegen die hohe Inflation und stellt schon für März die nächste Anhebung in Aussicht. Auf ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr beschlossen die Währungshüter am Donnerstag, wie schon im Dezember, die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt anzuheben. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Geschäftsbanken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, steigt dadurch auf 2,5 Prozent. "Wenn wir die Zinssätze auf einem restriktiven Niveau halten, wird die Inflation im Laufe der Zeit wieder verringert, da die Nachfrage gedämpft wird. Und wir werden auch dem Risiko einer anhaltenden Verschiebung der Inflationserwartungen nach oben vorbeugen." Die EZB stellte am Donnerstag für die März-Zinssitzung eine weitere Anhebung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht. Und dann soll auch eine Bewertung des weiteren Kurses erfolgen.

