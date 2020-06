Angesichts einer drohenden Rekord-Rezession in der Euro-Zone weitet die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Notfallprogramm gegen die Folgen der Corona-Pandemie kräftig aus. Sie erhöhte das Volumen ihrer dafür eingesetzten Anleihenkäufe am Donnerstag von bislang 750 Milliarden auf 1,35 Billionen Euro. Das bislang bis Jahresende terminierte Pandemie-Notfallprogramm soll zudem bis mindestens Ende Juni 2021 verlängert werden. Die EZB sei entschlossen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde: "Der EZB-Rat drängt auf weitere starke und rechtzeitige Anstrengungen zur Vorbereitung und Unterstützung der Erholung. Wir begrüßen daher nachdrücklich den Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Konjunkturprogramm zur Unterstützung der am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen und Sektoren." Den Leitzins ließ der EZB-Rat unverändert bei null Prozent. Der Einlagensatz blieb auf dem bisherigen Niveau von minus 0,5 Prozent. Damit müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der Euro-Notenbank überschüssige Gelder parken. Europas Anleger nahmen das ausgeweitete Anleihe-Kaufprogramm der EZB mit Wohlwollen auf. Dax und EuroStoxx50 drehten am Donnerstag zeitweise ins Plus. Allerdings verhinderten Gewinnmitnahmen einen dauerhaften Kursanstieg. Der Euro legte nach dem EZB-Entscheid zu und stieg bis auf 1,1217 Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem 12. März. Gefragt waren die Anleihen Italiens und Spaniens - beide Länder leiden besonders unter der Pandemie und ihren Folgen. Die Aktien der Autobauer Daimler und Volkswagen gaben deutlich nach, nachdem sich die große Koalition gegen die von der Industrie geforderte Kaufprämie für Diesel und Benziner entschieden hatte.