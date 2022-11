STORY: Die Europäische Zentralbank, EZB, wird laut Präsidentin Christine Lagarde auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation nicht nachlassen. Dabei müsse die EZB womöglich in Kauf nehmen, dass durch diese Schritte die Wirtschaftsaktivität gedämpft werde, sagte sie am Freitag auf dem European Banking Congress in Frankfurt: "Die Inflation im Euroraum ist viel zu hoch. Sie hat im Oktober zum ersten Mal seit Beginn der Währungsunion zweistellige Werte erreicht. Und da die Inflation wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum hoch bleiben wird, müssen wir die Entwicklung der Inflationserwartungen sehr genau beobachten." Daher gehe die EZB aktuell davon aus, dass die Zinsen weiter angehoben werden müssen. Wie weit die Banker dabei gehen und mit welchem Tempo, werde durch den Inflationsausblick bestimmt. Die Notenbank werde dafür sorgen, dass sich die zu hohe Inflation nicht in den Inflationserwartungen festsetzt. Die nächste Zinssitzung der Währungshüter, die zugleich die letzte in diesem Jahr sein wird, ist für den 15. Dezember angesetzt.

