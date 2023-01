STORY: Für rund 90 Minuten ging am Mittwoch bei den US-amerikanischen Inlandsflügen nichts mehr. Nun haben erste Untersuchungen Ergebnisse gebracht. Nach den vorläufigen Erkenntnissen der Luftfahrtbehörde ist die Störung im US-Flugverkehr offenbar auf eine fehlerhafte Datenbankdatei zurückzuführen. Hinweise auf einen Hackerangriff gebe es nicht, teilte die FAA am Mittwoch mit. Die Untersuchungen liefen aber noch. Die fehlerhafte Datei habe nicht nur das Hauptsystem betroffen, sondern auch das Backupsystem, sagten mit den Untersuchungen vertraute Personen. Bislang waren aufgrund der Störung 9600 Flüge verspätet, über 1300 wurden gestrichen, wie aus Daten des Flug-Trackers FlightAware hervorging. Die Zahl könnte aber noch steigen, denn die Beeinträchtigungen halten weiterhin an. Die Fluggesellschaften rechnen damit, dass der Flugverkehr am Donnerstag wieder normal laufen dürfte. Die Auswirkungen auf Langstreckenflüge zwischen den USA und Europa waren gering.

