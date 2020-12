Die Kartellbehörde in den USA und fast alle Bundesstaaten ziehen gegen den Internetkonzern Facebook vor Gericht. Sie werfen dem Netzwerk vor, konkurrierende Unternehmen aufgekauft zu haben, seine Marktmacht missbraucht und gegen Wettbewerbsregeln verstoßen zu haben. Die Klage führt die New Yorker Staatsanwältin Letitia James. O-TON LETITIA JAMES, STAATSANWÄLTIN IN NEW YORK: "Wenn kleine Unternehmen sich gegen einen Kauf wehrten, drückte Facebook jeden Rest Sauerstoff aus dem Raum. Sie sendeten der Branche eine klare Botschaft. Legt euch nicht mit Facebook an. Oder, so sagte es ein CEO, ihr bekommt die Rache von Mark zu spüren." Die Bundesstaaten wollen erreichen, dass die Übernahmen des Messenger-Dienstes WhatsApp und der Plattform Instagram für illegal erklärt werden. Sollten sie Recht bekommen, könnte es sein, dass Facebook zum Verkauf der beiden Plattform gezwungen wird. Facebook hat sich zu der Klage bislang nicht geäußert. Im Juli sagte Vorstand Mark Zuckerberg seinen Mitarbeitern aber, ein Versuch des Gesetzgebers, das Unternehmen aufzuspalten sei eine existentielle Bedrohung. Man werde mit allen rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen. Die Klage ist die zweite gegen einen großen Internetkonzern binnen weniger Monate. Seit Oktober muss sich der Suchmaschinen-Betreiber Google vor Gericht verantworten, weil auch er seine Marktmacht missbraucht haben soll.

