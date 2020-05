Die Arbeit im Homeoffice könnte für Facebook-Mitarbeiter zu einer dauerhaften Situation werden. CEO Mark Zuckerberg sagte am Donnerstag, er könne sich auch für die Zeit nach Corona vorstellen, dass ein Großteil seiner Belegschaft aus der Ferne arbeitet. Dies werde besonders bei Neueinstellungen zum Tragen kommen, so Zuckerberg, so dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren etwa die Hälfte der Facebook-Angestellten von Zuhause aus arbeitet. Dies bedeutet auch, dass sich der Social Media Gigant von dem Standort Silicon Valley wegorientiert. Neue Zentren in Atlanta, Dallas und Denver sind geplant, wo sich die Home-Office Mitarbeiter dann gelegentlich treffen könnten. Zuckerberg geht davon aus, Personalkosten zu sparen, wenn das Gehalt der Mitarbeiter nicht mehr an die hohen Lebenshaltungskosten angepasst werden müssen, die mit dem aktuellen Firmenstandort im Silicon Valley einhergehen.