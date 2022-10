STORY: Bei einem Fährunglück auf dem Mekong Fluss sind in Kambodscha am Donnerstag mindestens 11 Kinder ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden in der Provinz Kandal mit. Die Opfer seien zwischen 11 und 14 Jahre alt. Rettungskräfte suchten demnach an der Unglücksstelle etwa 53 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Phnom Penh weiter nach einem vermissten Kind. Die Fähre hatte Schüler über den Fluss transportiert und war nach Angaben der Polizei überladen. Zudem habe es keine Rettungswesten an Bord gegeben und der Kapitän habe sich unachtsam verhalten. Der Mekong ist einer der längsten Flüsse Asiens. Er fließt aus China kommend durch mehrere südostasiatische Länder. Allein in Kambodscha leben und arbeiten Millionen Menschen an dem Fluss.

