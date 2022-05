STORY: Nach Ausbrüchen in Europa sind nun auch erste Fälle von Affenpocken in Australien und in Kanada bekanntgeworden. <br /><br />Australien meldete am Freitag einen ersten Fall bei einem männlichen Reisenden, der vor kurzem aus Großbritannien zurückgekehrt war. Ein weiterer möglicher Fall, ein Mann, der ebenfalls kürzlich nach Europa gereist war, wird noch geprüft. <br /><br />In Kanada wurden zwei Fälle in der Provinz Quebec gemeldet. <br /><br />Zu den Symptomen bei Affenpocken, einer bisher seltenen Viruserkrankung, gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge, die meist im Gesicht beginnen und sich auf den Rest des Körpers ausbreiten. Menschen können sich durch sehr engen Kontakt mit infizierten Menschen anstecken. <br /><br />Jimmy Whitworth ist Professor für internationale öffentliche Gesundheit in London. Er spricht von einer beispiellose Häufung der Fälle: <br /><br />"Das Virus tragen kleine Säugetieren, in der Regel Nagetiere, in den Wäldern West- und Zentralafrikas in sich. Menschen infizieren sich, wenn sie in irgendeiner Weise mit diesen Tieren in Kontakt kommen. Die Krankheit kann dann von Mensch zu Mensch übertragen werden. Aber sie ist nicht sehr effizient bei der Übertragung. Normalerweise infizieren sich ein oder zwei Menschen, und wird dann gestoppt." <br /><br />Laut Whitworth erholen sich die meisten Menschen innerhalb weniger Wochen, andere müssen ins Krankenhaus, und in einigen Fällen kann das Virus sogar tödlich sein.<br /><br />Fälle von Affenpocken, die bisher eher in West- und Zentralafrika auftraten, waren zuletzt bereits in Großbritannien, den USA und Portugal bekanntgeworden. Spanien, Italien und Frankreich meldeten am Donnerstag die ersten Fälle. Auch das RKI in Deutschland warnt vor den Affenpocken

Mehr