STORY: BUNDESINNENMINISTERIN NANCY FAESER (SPD), AM DIENSTAG IN EINER EINRICHTUNG FÜR FLÜCHTLINGE IN BERLIN-SPANDAU: "Wir haben im Moment sehr viel weniger aus der Ukraine, die tagtäglich bei uns ankommen. So, dass ich sagen würde, dass das in der Tat sehr gut funktioniert und aus meiner Sicht auch darum dank noch mal an alle Bundesländer, weil auch innerhalb der Länder sehr gut funktioniert, was die Verteilung innerhalb der einzelnen Länder auf die Kommunen dann betrifft. Und die Kommunen leisten da gerade wirklich Großartiges. Wir sind in der Registrierung, Sie wissen, dass wir das gekoppelt haben, jetzt die Registrierung an die Frage der Leistungsbezüge. Wir halten das für richtig, weil wir ansonsten nicht wissen, ob die Menschen zurückgegangen sind. Jetzt wissen wir dann aber demnächst definitiv, dass Menschen, die hier Leistungen beantragen, diese werden vollständig erfasst, auch erkennungsdienstlich, das dient auch der Sicherheit. Und dann können wir sehr präzise sagen, wer sich noch in Deutschland aufhält. Insofern ist es ein guter Weg. Und ich darf mich bei meinem Kollegen Hubertus Heil noch einmal dafür bedanken, dass wir den Übergang auch so gut hinbekommen."

