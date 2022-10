STORY: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, wegen des Vorwurfs einer zu großen Nähe zu Russland von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Ministerium in Berlin am Dienstag mit. Faeser habe entschieden, Schönbohm "die Führung der Dienstgeschäfte als Präsident des BSI mit sofortiger Wirkung zu untersagen", erklärte ein Ministeriumssprecher. Hintergrund seien nicht zuletzt die in den Medien bekannten und breit diskutierten Vorwürfe, die das notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Neutralität und Unparteilichkeit der Amtsführung als Präsident der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde nachhaltig beschädigt hätten. Schönbohm soll über den Cyber-Sicherheitsrat Deutschland Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen gepflegt haben. Der Cyber-Sicherheitsrat selbst hatte solche Verbindungen als "absurd" zurückgewiesen. Der 2012 gegründete Verein berät Unternehmen, Politiker und Behörden in Sachen Cybersicherheit und erklärt über sich, politisch neutral zu sein.

