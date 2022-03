STORY: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Freitag in Berlin ein neuerrichtetes Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge besucht. Auf einer Pferdekoppel im Norden Berlins errichteten laut THW in den Tagen zuvor rund 150 Helfer das aus 30 Zelten bestehende Zentrum, in dem bis zu 1.000 Menschen kurzzeitig untergebracht werden können. BUNDESINNENMINISTER NANCY FAESER (SPD): "Und das mit sehr viel zusätzlichem ehrenamtlichen Engagement der Berlinerinnen und Berliner. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Und ich finde, das ist dann auch wichtig, vor Ort mal zu sein und das persönlich auch auszudrücken." In Deutschland sind bislang rund 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Dies teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich seit dem Angriffskrieg Russlands bereits über drei Millionen Ukrainer auf der Flucht. Darunter vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen.

