STORY: HINWEIS. Diesen Beitrag erhalten Sie ohne weitere Vertonung. O-ton Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): "Die Bundesregierung ist nach wie vor tief erschüttert von dem Ausmaß des furchtbaren Erdbebens in Syrien und in der Türkei. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die dort ums Leben gekommen sind. Und es sind wirklich viele Tausende, die ihr Leben verloren haben, sehr viele Schwerstverletzte. Und wir hoffen, dass sie bald alle auch vollständig genesen. Wir stehen an der Seite der Türkei. Die Hilfen Deutschlands und der EU sind sofort angelaufen. Ich bin sehr dankbar, dass die hoch spezialisierte und in Erdbebengebieten sehr erfahrene Rettungs- und Bergungseinheit des THW bereits heute im Katastrophengebiet eintrifft. Unsere Einsatzkräfte werden dabei helfen, Menschen aus den Trümmern zu bergen und hoffentlich noch Überlebende zu finden." - SCHNITT - "Ich habe der Türkei außerdem angeboten, dass das THW Camps und Notunterkünfte und auch Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung stellt. Ich glaube, das sind wichtige Maßnahmen im zweiten Schritt. Wenn noch Überlebende gefunden würden, dass sie dann helfen. Wir reden von einer sehr schwierigen Jahreszeit. Es ist sehr kalt und dort ist jetzt alles zerstört. Ich bedanke mich auch bei all den Städten, Feuerwehren und Hilfsorganisationen, die bereits jetzt Hilfe angeboten haben und sich auf den Weg gemacht haben. Die Hilfsbereitschaft ist wirklich sehr beeindruckend und wir werden weiterhin alles dafür tun, die Türkei, aber auch syrische Gebiete zu unterstützen."

