STORY: Nach dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg, bei dem am Mittwoch zwei Menschen getötet und mehrere verletzt wurden, hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser betroffen gezeigt. Bei einem Besuch in Schweden sprach sie am Donnerstag von einer "furchtbaren Tat". "Meine Gedanken sind bei den Opfern und vor allen Dingen den Angehörigen der Opfer. Es ist wirklich furchtbar, was dort passiert ist. Es muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Und ich danke ganz herzlich den Rettungskräften, die wirklich einen tollen Job geleistet haben. Vor allen Dingen, dass es auch gelungen ist, den Täter so schnell zu fassen, ist wirklich gut. Und ich möchte auch etwas zu Spanien sagen. Auch dort gelten meine Gedanken den Opfern und den Angehörigen der Opfern. Und ich verurteile diese Tat aufs Schärfste. Im südspanischen Algeciras hatte ein Mann am Mittwoch zwei Kirchen mit einer Machete attackiert. Ein Küster kam dabei ums Leben, mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Die Behörden untersuchen einen möglichen terroristischen Hintergrund.

