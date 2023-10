Erneut ist es bei pro-palästinensischen Protesten in Berlin zu heftigen Ausschreitungen und Krawallen gekommen, bei denen auch Polizistinnen und Polizisten verletzt worden sein sollen. Sie verurteile die Übergriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte "aufs Schärfste", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Donnerstag in Luxemburg.