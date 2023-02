STORY: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen antreten. Allerdings wolle sie auch bis zur Wahl am 8. Oktober als Innenministerin im Amt bleiben, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. Sie betonte, dass sie dafür die volle Rückendeckung des Bundeskanzlers habe. O-TON BUNDESKANZLER OLAF SCHOLZ (SPD): "Die Innenministerin ist vollbeschäftigt und wird auch vollbeschäftigt sein mit der Aufgabe, die sie hat. Sie macht das übrigens großartig. Das ist eine tolle Innenministerin, die wirklich dazu beiträgt, dass die Sicherheit in Deutschland vorankommt, und viele, viele Defizite der Vergangenheit Stück für Stück mit großer Klarheit abarbeitet. Und gleichzeitig ist sie auch dabei, dafür zu sorgen, dass unser Land modernisiert wird, damit wir zum Beispiel für so einen Standort wie hier immer über genügend Fachkräfte verfügen werden. Und dass das eine tolle Frau ist, die hier in Hessen aufgewachsen ist, die großartige Dinge kann und wo jede Hessin und jeder Hesse sich wünschen würde: Na, so eine hätte ich gern. Das wundert mich nicht." Am Freitagnachmittag treffen die Spitzen der hessischen Sozialdemokraten im kleinen hessischen Ort Friedewald ihre endgültige Entscheidung. Politiker aus den Ampel-Parteien Grünen und FDP haben mit Kritik auf die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser reagiert, als SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen antreten zu wollen.

