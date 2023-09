Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht sich im Zusammenhang mit der Kritik an der Ablösung von BSI-Chef Arne Schönbohm entlastet. "Ich habe umfassend alle Fragen beantworten können und auch alle Vorwürfe ausgeräumt", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch nach einer Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages in Berlin.