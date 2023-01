STORY: Teambildung, der etwas anderen Art am Montag beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. Und eine weitere Möglichkeit, die Autos des Sponsors Audi vorzuführen. Die Fußballprofis hatten die Aufgabe, die Fahrzeuge in den Tiroler Bergen über eine Eisfläche zu steuern. Auf dem Programm standen: beschleunigen, bremsen und driften um ein großes Bayern-Logo. Zu den Fahrern gehörten unter anderem Serge Gnabry, Leon Goretzka und Alphonso Davies. Und der verriet den Reportern seine guten Vorsätze für dieses Jahr: "Für den Rest der Saison versuche ich einfach, gesund zu bleiben - so lange wie möglich. Und natürlich versuchen, dem Team so gut wie möglich zu helfen und zu gewinnen - die meisten unserer Spiele zu gewinnen und hoffentlich auch die Liga, den Pokal und die Champions League zu gewinnen. Das ist das Ziel für das Ende des Jahres für uns alle in diesem Team." Am Freitag starten die Bayern nach der Winterpause mit einem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig in die Bundesliga. Und hoffen natürlich, dass sie auch dort nicht aus der Bahn geworfen werden.

