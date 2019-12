Der Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz beschäftigt sei Anfang 2018 einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Der aus Tunesien stammende Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lkw in die Weihnachtsmarktbesucher gefahren. Dabei starben zwölf Menschen. Amri wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen. In einer Zwischenbilanz der bisherigen Arbeit des Untersuchungsausschusses stellten FDP, Linke und Grünen den Sicherheitsbehörden des Bundes am Mittwoch ein vernichtendes Zeugnis aus. Benjamin Strasser von der FDP: "Unserer Arbeit zeigt immer mehr, dass sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz, wie auch der BND bereits vor dem Anschlag ihre Finger im Spiel hatten. Ein Beispiel allein ist die Eintragung von Anis Amri in die Anti-Terror-Datei am 7. September 2016, die nicht von einer Polizeibehörde, sondern vom Bundesamt für Verfassungsschutz vorgenommen wurde." Die Grünen-Obfrau im Ausschuss, Irene Michalic, sieht erhebliche fachliche Mängel bei den zuständigen Stellen: "Und wir müssen einfach konstatieren, dass die Sicherheitsbehörden wirklich mit einer falschen Gefahreneinschätzung unterwegs waren. Sie haben die Person Anis Amri falsch eingeschätzt, sie haben seine Anschlagspläne auf Bundesebene zum Teil nicht ernst genommen. Dass es insbesondere dann sehr deutlich geworden, als das Landeskriminalamt sehr, sehr häufig aus Nordrhein-Westfalen, darauf hingewiesen hat, dass Anis Amri eben hochgefährlich ist." Die Oppositionsvertreter warfen den Bundesbehörden vor, zu lange an der These festgehalten zu haben, Amri sei Einzeltäter gewesen. Dabei habe er zahlreiche Kontakte in der damaligen Islamistenszene gehabt. Neben ihrer Kritik forderten die Oppositionsvertreter auch Veränderungen. Die Schnittstellen zwischen den Nachrichtendiensten und der Polizei müssten klarer definiert werden, der Verfassungsschutz müsse reformiert werden. Zudem müsse Opferschutz vor Quellenschutz gehen.