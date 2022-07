STORY: Im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd is erneut ein Urteil gefallen. Zwei Jahre nach der Tat ist der bereits inhaftierte Ex-Polizist Derek Chauvin erneut zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. In einem separaten Bundesverfahren bekannte sich der 46-Jährige schuldig, bei dem Polizeieinsatz im Mai 2020 die Bürgerrechte des Afroamerikaners verletzt zu haben. Ein Richter des Bundesgerichtes im US-Bundesstaat Minnesota verurteilte Chauvin am Donnerstag zu 21 Jahren Haft. Chauvin sitzt bereits im Gefängnis, nachdem er 2021 wegen Mord zweiten Grades an Floyd zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden war. Der wegen Falschgeldvorwürfen festgenommene Afroamerikaner Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Videos dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Floyds Tod löste in den USA eine Welle an Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

