Im Fall der verschwundenen Madeleine McCann hat die Polizei am Dienstag eine Kleingarten-Parzelle in Seelze bei Hannover durchsucht. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Mordes gegen den verdächtigen 43-jährigen Deutschen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Was in dem Kleingarten gesucht werde, sagte sie nicht. Mehrere Beamte durchkämmten das Erdreich des Grundstücks mit Schaufeln und Harken. Auch ein kleiner Bagger kam zum Einsatz. Der wegen anderer Delikte in Kiel inhaftierte Mann steht im Verdacht, 2007 die dreijährige Britin Madeleine McCann aus einer Ferienanlage in Portugal entführt zu haben. Die Ermittler in Deutschland sind davon überzeugt, dass das Mädchen tot ist. Medienberichten zufolge verbrachte der Tatverdächtige seit 2007 auch mehrere Jahre in Hannover. Die Suche auf dem Kleingarten-Grundstück solle auch am Mittwoch fortgesetzt werden, hieß es.

Mehr