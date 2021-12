Die Women's Tennis Association, abgekürzt: WTA, hat am Mittwoch angekündigt, dass sie alle Turniere in China und Hongkong mit sofortiger Wirkung aussetzen wird. Diese Entscheidung könnte die WTA Hunderte von Millionen Dollar an Übertragungs- und Sponsorengeldern kosten. Anlass sind die Vorwürfe sexueller Übergriffe, die die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai gegen den ehemaligen Spitzenfunktionär Zhang Gaoli erhoben hat, der einst Vizepremier in Peking war. Shuais fast dreiwöchiges Verschwinden löste weltweit Besorgnis über ihren Verbleib und die Sicherheit der Spielerin in China aus. Laut Fotos und Videos, die von den staatlichen Medien veröffentlicht wurden, war sie inzwischen bei einigen Veranstaltungen wieder aufgetaucht und hatte in einem Telefonat mit dem Präsidenten des IOCs, Thomas Bach, gesagt, dass sie in Sicherheit sei. Doch die WTA macht sich weiterhin Sorgen und fordert eine "vollständige und transparente Untersuchung ohne Zensur" der Vorwürfe Shuais gegen Zhang Gaoli. Weder Zhang noch die chinesische Regierung haben sich bisher dazu geäußert. Und das Thema wurde in Chinas stark zensiertem Internet blockiert.

