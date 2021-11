Tränen flossen und es gab Applaus hier in den USA: Angehörige durften einander wieder umarmen, am Montag auf dem New Yorker John F. Kennedy International Airport. Diese Frau sagte: JILL CHAMBERS: "Es war so emotional - für Millionen von Familien auf der ganzen Welt. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich danke euch allen so sehr." Geschwister, Eltern und Kinder freuten sich und weinten. Großeltern trafen ihre Enkel zum ersten Mal, nachdem die US-Regierung ihre Grenzen für geimpfte Reisende aus aller Welt geöffnet hatte. Damit gelten viele coronabedingte Einreise-Beschränkungen in die USA als aufgehoben. BHANVA PATEL: "Seht ihn euch an. Es gibt keine Worte. Wie kann man dieses Gefühl beschreiben? Eine solche Freude" Bhavna Patel saß im ersten British-Airways-Flug nach New York, der Heathrow nach dem Ende des Einreiseverbots verließ, und wollte unbedingt ihren einjährigen Enkel Kai kennenlernen. BHANVA PATEL: "Es gibt keine Worte. Ich habe keine Worte." Fast zwei Jahre hatten strenge Beschränkungen Familien daran gehindert, sich persönlich zu treffen, um Hochzeiten zu feiern, bei Beerdigungen zu trauern oder Neugeborene zu begrüßen. Der Vater von Kai sagte: "Es ist so unglaublich, sie zu sehen." Diese Familie machte deutlich, man werde den jetzigen Besuch nutzen, um die Zeit der Trennung nachzuholen. KUSHAL PATEL: "Ich weiß, wie viel es mir bedeutet, ihn im Arm halten zu können, und dass sie das nicht tun konnten. Das war wirklich schmerzhaft. Ich bin so froh, dass es nun klappt, ich bin so froh, dass es echt ist."

Mehr