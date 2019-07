Ferienzeit auf deutschen Straßen. Immer wieder kommt es auf dem Weg in den Urlaub oder zurück nach hause zu schweren Unfällen - so auch am Sonntagmorgen auf der A8 südöstlich von München. Gegen halb acht Uhr morgens traf es einen in den Niederlanden zugelassenen Kombi. Der Wagen war von der linken Fahrspur in den Wald gefahren. Zwei der fünf Insassen überlebten den Unfall nach Angaben der Polizei nicht, die anderen drei seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. "In den Unfall waren definitiv zwei Fahrzeuge verwickelt. Das zweite beteiligte Fahrzeug war besetzt, ebenfalls auf der Urlaubsfahrt, mit vier Personen, die glücklicherweise alle unverletzt aus diesem Unfall hervorgegangen sind. Zur Unfallursache: Es ist momentan noch sehr viel Spekulation. Wir werden allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass die Urlaubsreise für dieses holländische, niederländische Fahrzeug bereits sehr lange dauerte." Müdigkeit und Geschwindigkeitsübertretungen sind immer wieder Ursachen für verheerende Unfälle. "Mein Rat, um heil in den Urlaubsort zu kommen, ist, dass man sich in der Freude nicht dazu hinreißen lässt, das Urlaubsziel möglichst schnell zu erreichen, sondern entspannt dorthin fährt, dass man sich entspannt hinters Steuer setzt, ausgeruht ist und für die Ruhe immer wieder sorgt, indem man rechtzeitig, spätestens nach zwei Stunden, früher ist auch kein Fehler, eine Rast einlegt." Kommt es dann doch zum Unfall, erschweren Schaulustige die Arbeit von Polizei und Rettungskräften und verursachen, durch Langsamfahren, Rückstaus hinter den Unfallstellen. Am Sonntag griffen die Beamten ein: wer gaffte oder gar ein Handy drehte, wurde angehalten. Bildermaterial musste gelöscht werden.