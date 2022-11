STORY: Die Fußball-WM in Katar läuft seit etwa 24 Stunden. Und das erstmals in einem arabischen Land. Aber während zum Beispiel bei den englischen Fans am Montag in Katar die Euphorie vor dem ersten Gruppen-Spiel gegen den Iran steigt, bleibt bei Dario Minden in Frankfurt selbst der Fernseher aus. Denn der stellvertretende Vorsitzende der Fan-Dachorganisation "Unsere Kurve" boykottiert alle Spiele. Hier seine Gründe: "Bei dieser WM kommt so viel Übel zusammen. Die ganze Ausbeutung, die wirklich verheerende Situation für die Gastarbeiter in Katar, wirklich viele Menschen, die bei absolut unwürdigen Bedingungen gehalten wurden. Viele Menschen sind gestorben, einen ganz elendigen Hitzetod. Allein das schon ist ein absoluter Grund, dieser WM absolut in Opposition gegenüberzutreten. Ansonsten natürlich die Menschenrechtslage, Frauenrechte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, die Lage für die LTGBQ-Community, die Korruption bei der Vergabe, also die Liste hört nicht auf." Allerdings zeigt Dario Minden auch Verständnis für die angereisten Spieler. "Ich bin nicht froh darüber, dass dort gespielt wird. Ich verstehe aber auch, dass die Sportler dort sind. Ich würde ans Geld denken, tatsächlich. Wir haben alle gesehen, was für üppige Prämien es gibt. Ich glaube, das eine ist zu sagen, ok, für mich als Sportler ist es so eine große Sache, ich fahre dahin. Und das andere ist, will ich wirklich auch noch daran Geld verdienen? Ich glaube, die Gelder, die eingenommen werden, die man nicht hätte, wenn man nicht dabei gewesen wäre, die gehören besser in Fonds für Entrechtete. Und ansonsten natürlich auch Statements vor Ort zu geben, den Finger in die Wunde zu legen, mutig zu sein, das sind natürlich Sachen, die man sich wünschen kann, damit es nicht ganz so schlimm wird." Die WM hat gerade erst begonnen. Und eine Bilanz wird man wohl erst am Ende ziehen können. Das erste Spiel mit deutscher Beteiligung ist am Mittwoch gegen Japan. Und das Finale wird dann am 18. Dezember ausgetragen. Eine Woche vor Weihnachten.

Mehr