Riesiger Jubel der englischen Fans in Rom, nach dem 4:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen die Ukraine im EM-Viertelfinale. Erstmals musste England bei dieser EM auswärts ran und überzeugte auf ganzer Linie. Die Fans glauben jetzt, dass noch mehr möglich ist. "Da sind noch Italien und Spanien. Zwei sehr gute Teams im Halbfinale. Aber ich denke, wenn man sich den Ballbesitz, den wir hatten, anguckt. Und die Schüsse aufs Tor. Dann wird es ein gutes Finale. Ich denke, es wird Italien gegen England sein. Aber man weiß ja nie." "Der beste Spieler. Harry Kane. Komm schon, er ist unser Held. Wir lieben ihn." In der Tat wurde Harry Kane im Stadion von Rom zum Matchwinner. Schon in der vierten Minute sorgte er nach überragender Vorlage von Sterling per Picke für das 1:0 für England. Und in der zweiten Hälfte erzielte er nach dem Kopfballtor von Maquire zum 2:0 in der 50. Spielminute das 3:0, ebenfalls per Kopf. Mit einem weiteren Kopfball machte Henderson schließlich den 4:0 Endstand klar. Alles in allem ein überzeugender und nie gefährdeter Sieg, der auch die englischen Fans in der Heimat auf die Straßen und Plätze trieb, so wie hier in London. Nach dem Ausflug nach Rom hat die englische Mannschaft am Mittwoch nun wieder ein Heimspiel. Im Halbfinale im Wembley-Stadion heißt der Gegner Dänemark, das sich zuvor gegen Tschechien durchgesetzt hatte.

