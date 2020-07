Es war eine vergleichsweise bescheidene Party, mit der die Fans von Juventus Turin am Sonntag den neunten Meistertitel in Serie feierten. Grund waren natürlich die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Vereinzelte Juve-Anhänger feierten in der Nähe des Stadions, andere in der Innenstadt. Große Menschenansammlungen gab es aber nicht. Zuvor hatte Juventus Turin in einem Stadion ohne Zuschauer alles klar gemacht. Die "Alte Dame" gewann ihr Heimspiel gegen Sampdoria Genua mit 2:0. Dabei war Superstar Christiano Ronaldo an beiden Toren beteiligt. Mit dem Sieg war der insgesamt 36. Meistertitel für Juve unter Dach und Fach. Mit nunmehr 83 Punkten ist Turin zwei Spieltage vor dem Saisonende der Serie A nicht mehr von Tabellenplatz eins zu verdrängen. Die Fans in Turin jedenfalls waren stolz auf ihre Mannschaft. Juventus bleibt im italienischen Fußball das Maß aller Dinge.