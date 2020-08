Ausgelassene Stimmung am Dienstagabend in Paris. Tausende Fans von Paris St. Germain waren dort auf die Straße gegangen, um den Einzug ihrer Mannschaft ins Finale der Champions League zu feiern. Zuvor hatte PSG in Lissabon mit 3:0 gegen RB Leipzig gewonnen und dabei eine überzeugende Leistung gezeigt. Das Star-Ensemble um Neymar war Leipzig dabei in allen Belangen überlegen. Die Franzosen stehen nun erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Endspiel der Königsklasse. Der Sieg von PSG sei verdient gewesen, sagte der Trainer von Leipzig, Julian Nagelsmann: "Und der Gegner hatte heute einfach neben einer Top-Qualität, die auch höher war als unsere Qualität noch eine Top-Mentalität. Die haben in der Box unheimlich gut verteidigt. Sie haben jede Flanke und jede Ecke gut weg verteidigt. An diesem Tag waren sie eben besser als wir. Und da hätten vermutlich alle, sowohl Spieler als auch Trainer, es viel besser machen können und hätte vermutlich trotzdem nicht gereicht. Ich habe erst einmal eine sehr gute Leipziger Mannschaft gesehen, die an die Grenzen gegangen ist, worauf ich stolz bin. Die auch sehr gute Sachen gemacht hat, die sich auch außerhalb des Platzes top professionell verhalten hat. Die alles dafür getan hat, maximal erfolgreich zu sein. Und das nehme ich mit, dass es gut tut, so eine Mannschaft zu haben." Das sahen die Fußballfans in Leipzig, die das Spiel ihrer Mannschaft auf dem Fernseher verfolgten so ähnlich wie Nagelsmann. "Das Halbfinale war Wahnsinn, dass wir das erreicht haben. Das heute war die Zugabe. Wir hatten gehofft, eine zweite Überraschung bringen zu können, aber die Klasse hat sich durchgesetzt. So eine Sturmreihe, wie sie Paris gebracht hat, sind abgezockter hat. Da fehlt uns halt noch ein Stück." Während die Leipziger Spieler nun nach Hause fahren, warten die Spieler von PSG auf ihren Endspielgegner. Und der heißt entweder Bayern München oder Olympique Lyon.

