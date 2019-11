Eine Klobrille am Arm einer Statue vor dem Stadion von Malmö, ein Graffiti an einem seiner Häuser. Als "Judas" haben verärgerte Fans den schwedischen Stürmer Zlatan Ibrahimovic bezeichnet, nachdem er bekanntgegeben hatte, Anteile am Stockholmer Verein Hammarby erworben zu haben. Ibrahimovic ist in Malmö geboren und begann dort seine Profikarriere. MALMO FF SUPPORTER, STEFAN MOLTZER "Man kauft nicht 25 Prozent von Hammarby wenn man aus Malmö kommt. Business ist Business aber Fußball ist auch Fußball." MALMO FF SUPPORTER, MY MOLTZER "Absolut. Die Statue kann gern nach Stockholm gebracht werden." MALMO FF SUPPORTER, HANNA GUSTAVSSON "Es tut weh, dass er das getan hat. Wir haben doch ein neues Frauenteam. Da hätte er viel besser investieren können." "Für Malmö, die wahren Fans, eine Katastrophe." Ibrahimovic spielte für Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Mailand, Barcelona, ​​AC Mailand, Paris St. Germain und Manchester United. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte er in der Major League mit LA Galaxy.