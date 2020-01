Immer mehr Basketball-Fans pilgerten am Sonntag zum Staples Center in Los Angeles. Dort hatte Kobe Bryant mit der Rücknummer 24 bis 2016 für die LA Lakers gespielt. Die Menschen legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Viele hatten Tränen in den Augen. Immer wieder waren Koby, Koby - Rufe zu hören. Der Basketball-Superstar hatte 20 Jahre lang für die LA Lakers gespielt. Der 41-Jährige war am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Los Angeles gestorben. Unter den insgesamt neun Toten war auch Bryants 13-jährige Tochter. "Wir haben heute Kobe verloren. Es ist ein sehr trauriger Tag für uns, für Los Angeles. Wir waren ein großer Fan von ihm, ich bin damit aufgewachsen, ihn spielen zu sehen. Er war ein guter Spieler. Ohne ihn wird es nicht mehr das Selbe sein." "Ich bin 1994 geboren, mein ganzes Leben war Kobe alles, was mir die NBA bedeutet hat. Ihn mein ganzes Leben lang zu sehen, war einfach bemerkenswert. Ich war glücklich, das zu erleben. Das ist sehr tragisch. Er bedeutete so viel, nicht nur für die Lakers, für alle in Los Angeles, für die ganze Stadt." "Es war eine Familienangelegenheit. Er hat zur gleichen Zeit mit dem Spielen angefangen, in der ich geboren wurde. Er hat mich praktisch immer begleitet. Er war immer das Gesprächsthema, wenn ich mich mit meinen Cousins unterhalten haben. Er hat mich näher zu meiner Familie gebracht. Er gehörte zur Familie. Alle, die man auf der Straße gesehen hat und die ein Kobe-Trikot getragen haben. Mit denen hat man sich unterhalten. Er ist einfach Los Angeles." In die Lakers-Arena durften die Fans nicht gehen, dort wurden in der Nacht zum Montag die Grammys verliehen. Viele Fans forderten, die Verleihung wegen des Todes von Bryant abzusagen. Angesichts der Trauer sei es geschmacklos drinnen zu tanzen und zu singen. Warum der Hubschrauber des Stars abstürzte ist unklar, die Untersuchungen können nach Angaben der Behörden Monate dauern.