Die Fans von Ajax Amsterdam waren am Mittwochabend am Boden zerstört. Lange Zeit sah ihr Team im Champions League Duell mit Tottenham Hotspur wie der sichere Sieger aus. Zur Halbzeit führten die Niederländer mit 2:0, das Hinspiel in London hatten sie bereits mit 1:0 gewonnen. Doch dann kam Lukas Moura. Der Brasilianer im Dienste von Tottenham schoss in der zweiten Halbzeit gleich drei Tore und beförderte die Engländer ins Finale der Königsklasse. Sein letztes Tor erzielte er dabei in der Nachspielzeit, buchstäblich in letzter Sekunde. Für die Ajax-Fans war das nur schwer zu ertragen: "Wenn wir es schaffen könnten, dann wäre es heute gewesen. Das tut weh, aber wir können wirklich stolz auf unsere Männer sein und auf das, was sie erreicht haben. Aber so ist es leider." "Das ist unmöglich, es spielt keine Rolle, dass wir Meister werden. Aber wir werden so etwas nicht noch einmal erleben. Es war ein Traum, den es schon seit 23 Jahren gibt. Jetzt müssen wir weiterträumen." Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino war nach dem Spiel voll des Lobes für seine Mannschaft. Besonders lobte er aber Lukas Moura: "Wenn ich daran denke, einen Hattrick, drei Tore. Wenn unsere Spieler Superhelden sind, dann ist er ein Super-, Super-, Superheld. Das war erstaunlich. Er war vor dem Tor eiskalt. Das war eine fantastische Nacht und eine magische Nacht für ihn. Das war unglaublich wichtig." Ajax-Trainer Erik Ten Hag war nach dem Spiel komplett bedient: "Manchmal ist Fußball wirklich schön, aber manchmal ist Fußball auch grausam. Und diese grausame Seite haben wir heute erlebt. Das ist wirklich hart, aber wir müssen damit umgehen. Wir müssen darüber hinwegkommen, wir haben keine Wahl. Aber das wird nicht einfach werden." Trotz der Niederlage - mit seinen starken Leistungen in der Champions League hat Ajax Amsterdam viele Experten positiv überrascht.