Lange musste man am Dienstag im US-Bundesstaat MASSACHUSETTS für einen Corona-Schnelltest anstehen. Das Virus hat die USA fest im Griff. Fast eine Million Neuinfektionen waren Reuters-Daten zufolge am Montag gemeldet worden. Die Zahl enthielt auch Fälle von Samstag und Sonntag, die viele Bundesstaaten erst nach dem Feiertags-Wochenende weitergeleitet haben. COVID-19-Fälle nehmen unterdessen auch im Weißen Haus zu, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag, und forderte die Amerikaner erneut auf, sich impfen zu lassen. "Es gibt immer noch 35 Millionen Menschen, die nicht geimpft sind. Um es ganz klar zu sagen: Wir haben alle Impfstoffe, die wir brauchen, um jeden Amerikaner vollständig zu impfen, einschließlich der Auffrischungsimpfung. Es gibt also keine Entschuldigung dafür, dass jemand ungeimpft ist. Es handelt sich nach wie vor um eine Pandemie der Ungeimpften. Wir müssen mehr Fortschritte machen." Biden setzt zudem auf Anti-Corona-Pillen im Kampf gegen die Pandemie. Einem hochrangigen Regierungsvertreter zufolge ist die Menge des bestellten Medikamentes Paxlovid von Pfizer auf 20 Millionen Behandlungseinheiten verdoppelt worden.

