Ramadan ohne gemeinsames Fastenbrechen - für viele Muslime unvorstellbar. Doch seit Corona herrschen neue Regeln: Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen verhindern oft das gesellige Abendessen. Die Ditib-Moscheegemeinde in Wuppertal hatte nun eine kreative Idee: Iftar Delivery, der Iftar-Lieferservice. Statt in der Moschee zu feiern, bringen sie das Essen nach Hause. Rund 200 warme Mahlzeiten fahren die Mitglieder derzeit in ganz Wuppertal aus. Nazmiye Odabasi freut sich darüber: "Das ist sehr gut. Die Leute können ja nicht in die Moschee gehen. Und dass sie das nach Hause bringen, ist sehr schön." In einer alten Tankstelle gegenüber der Moschee kann das Essen auch abgeholt werden. Rund 100 Portionen liegen eingeschweißt in Boxen. Finanziert wird das Projekt durch Spenden. Das Angebot gilt für Gemeindemitglieder und Nicht-Muslime, darunter viele Hilfsbedürftige. Dabei arbeitet die Gemeinde mit der Stadt und der Wuppertaler Tafel zusammen. Mustafa Temizer gehört zum Vorstand der Ditib-Moschee in Wuppertal: "Die Tafel hat geschlossen, die Wuppertaler Tafel, die bekommen keine Spenden, und so haben wir gedacht, da können wir ja unterstützen, indem wir das Ramadan-Fastenbrechen zu den Leuten nach Hause bringen, weil die Tafel ausgefallen ist. Anfangs waren 1.000 Essen angedacht, aber dann hat die Tafel Gott sei Dank wieder aufgemacht. Und da haben wir gedacht, okay, die Idee ist da, dann teilen wir halt ein bisschen weniger Essen aus, dann sind wir bei der Planung bei 300 gelandet." Mittlerweile sind es 330 Essen, Tendenz steigend. Am 23. Mai endet der Ramadan. Das Angebot aber wird so gut angenommen, dass die Ditib überlegt, es vielleicht auch im kommenden Jahr wieder anzubieten.