STORY: Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, hat einen Anstieg der Corona-Fälle in den Vereinigten Staaten vorausgesagt. Er geht von einem ähnlichen Verlauf wie in Großbritannien aus. In einem Interview am Sonntag bei ABC sprach er sich jedoch nicht für weitere Verschärfungen der Vorschriften aus. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO sagte am Freitag, dass das Ende der Pandemie noch in weiter Ferne liegen würde. In der vergangenen Woche haben die Infektionszahlen weltweit zugenommen. Der Anstieg ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter die sehr ansteckende Omikron-Variante sowie die Untervariante BA 2. Die WHO verwies auf Lockdowns in ganz Asien und den Kampf in der chinesischen Provinz Jilin zur Eindämmung eines Ausbruchs. Die UN-Gesundheitsbehörde hat bereits erklärt, dass die akute Phase der Pandemie noch in diesem Jahr enden könnte. Das hängt jedoch unter anderem davon ab, wie schnell das Ziel erreicht wird, das lautet, dass in jedem Land rund 70 % der Bevölkerung geimpft wird.

