STORY: Der US-Wissenschaftler Anthony Fauci gibt seinen Rücktritt von seinem Posten als Berater von Präsident Joe Biden bekannt. Auch von anderen Ämtern wie dem des Direktors des National Institute of Allergy and Infectious Diseases ziehe er sich im Dezember zurück, kündigt der Experte für Infektionskrankheiten an. Er wolle nicht in den Ruhestand treten, sondern sich anderen Aufgaben widmen. Fauci war während der Hochphase der Pandemie für viele US-Bürger das Gesicht der Regierung im Kampf gegen Covid. Allerdings musste er auch heftige Kritik von Trump und vielen Konservativen einstecken. Fauci schreckte dabei nicht davor zurück, Politiker für Vereinfachungen und Pauschalierungen zu kritisieren. Hier etwa bei einer Anhörung im Senat durch den republikanischen Senator Rand Paul über die Entstehung von Viren. PAUL: "Wenn Sie ein Tiervirus nehmen und seine Übertragbarkeit auf den Menschen erhöhen, sagen Sie, dass das kein 'Funktionsgewinn' ist?" FAUCI: "Ja, das tue ich. Und Senator Paul, Sie wissen nicht, wovon Sie reden, ganz offen gesagt! Präsident Biden sagte in einer Erklärung, Er wisse, dass das amerikanische Volk und die ganze Welt weiterhin von Dr. Faucis Fachwissen profitieren werden, egal womit er sich als nächstes beschäftigen wird.

